***EUYO* *GENTS* *PENGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.09.2022 09:06
***EUYO******GENTS******PENGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EUYO, GENTS, PENGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061832
BIST
18:053.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.506
En Düşük
3.420
18:0518,2493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2530
En Düşük
18,2238
18:0518,3729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1435
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4040
En Düşük
18,2247
18:051.007,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.007,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.009,81
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|32,12
|291.635.988
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|51.057.809
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,51
|2.779.832
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.234.068.749
|% 9,99
|
|YONGA
|26,90
|615.162
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.643.804
|% -10,00
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.388.905
|% -8,55
|
|AKSGY
|3,94
|51.463.284
|% -4,60
|
|ATAGY
|5,04
|2.231.939
|% -4,55
|
|DGNMO
|3,38
|38.095.546
|% -4,52
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|THYAO
|73,00
|9.489.706.054
|% -2,28
|
|GARAN
|23,80
|5.385.153.876
|% -1,24
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|ISCTR
|11,31
|4.962.010.754
|% 9,91
|
|DOHOL
|5,40
|1.489.311.577
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2274
|18,2434
|% 0,11
|
|Euro
|18,3619
|18,3747
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,0697
|21,1753
|% 0,78
|
|Frank
|18,8159
|18,9292
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8379
|4,8621
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|10,21
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.795
|6.869
|40,00
|
|Yarım
|3.311
|3.358
|20,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.679
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,16
|
|B. Petrol
|89,58
|89,58
|0,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
-
17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
-
17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem