***EUYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.03.2024 16:16
***EUYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yusuf Can Önay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253729
BIST
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17:309.136
En Düşük
|Değişim
|: -0,62%
|| -57,32
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:3031,3577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1242
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:3033,9458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0791
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:302.071,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 19,05
|Açılış
|: 2.071,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:28
|VKING
|37,84
|52.100.704
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.211.666
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.694.431.735
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|423.355.888
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|72.695.691
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|217.120.510
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|432.893.038
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|474.948.128
|% -9,93
|
|EDATA
|31,02
|450.348.979
|% -8,76
|
|EREGL
|46,22
|7.207.530.885
|% 1,54
|
|REEDR
|76,10
|5.671.088.719
|% 9,97
|
|MIATK
|82,75
|5.291.464.576
|% 5,68
|
|KONTR
|294,25
|4.685.127.286
|% 2,53
|
|THYAO
|278,50
|4.469.813.635
|% -1,15
|
|EKGYO
|11,37
|2.053.643.618
|% 2,43
|
|ODAS
|10,65
|1.751.674.078
|% 5,55
|
|EREGL
|46,22
|7.207.530.885
|% 1,54
|
|ISCTR
|10,78
|1.710.792.384
|% -2,88
|
|ZOREN
|5,54
|775.117.423
|% -1,77
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3501
|31,3589
|% 0,40
|
|Euro
|33,9240
|33,9419
|% 0,22
|
|Sterlin
|39,4690
|39,6669
|% 0,40
|
|Frank
|35,1867
|35,3987
|% 0,02
|
|Riyal
|8,3361
|8,3779
|% 0,40
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,76
|% 0,66
|
|Platin
|874,77
|876,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|940,71
|945,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,19
|83,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.056,04
|2.056,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:28
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17:43KBORU
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 160.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 268, 778 adet işlem
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17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 26 kaybederek (% -0.84 ) 9, 620
-
17:40
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, ISCTR