***EUYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2024 14:44
***EUYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Seyfi Önay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260178
BIST
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16:338.899
En Düşük
|Değişim
|: 2,08%
|| 181,27
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.910
16:3332,3458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0655
|Açılış
|: 33,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
16:3335,1381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0446
|Açılış
|: 36,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
16:332.240,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,45
|Açılış
|: 2.240,08
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler16:33
|AKENR
|7,26
|12.193.642
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|622.631.203
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|52.511.659
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|18.363.659
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.314.347
|% 10,00
|
|PEKGY
|21,50
|632.049.564
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|238.115.970
|% -9,86
|
|BJKAS
|66,35
|461.346.817
|% -9,36
|
|KERVN
|2,16
|11.775.491
|% -9,24
|
|ARTMS
|53,75
|1.743.728.505
|% -8,98
|
|THYAO
|277,75
|7.600.523.191
|% 3,45
|
|TUPRS
|172,30
|3.754.477.978
|% 4,30
|
|YKBNK
|23,42
|3.273.641.805
|% 6,26
|
|REEDR
|58,45
|2.797.562.245
|% 4,84
|
|EREGL
|44,28
|2.717.272.050
|% 0,45
|
|ZOREN
|5,34
|1.850.540.282
|% 2,10
|
|ISCTR
|10,75
|2.576.979.474
|% 4,07
|
|YKBNK
|23,42
|3.273.641.805
|% 6,26
|
|MOGAN
|19,08
|2.650.842.828
|% -6,65
|
|EKGYO
|10,62
|1.312.677.301
|% 0,76
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3388
|32,3458
|% 0,20
|
|Euro
|35,1274
|35,1381
|% -0,13
|
|Sterlin
|42,1263
|42,3375
|% -0,21
|
|Frank
|37,3760
|37,5634
|% 0,04
|
|Riyal
|8,8514
|8,8958
|% 0,09
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,81
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|897,25
|898,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,49
|1.007,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,17
|87,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.151,04
|2.151,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48JANTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 255.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 579 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 8, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 66, 887.00 milyon TL de
-
16:47ERSU
Yüzde 9.99 oranında artışla 25.76 lira fiyatla işlem gören hissede 199, 860 adet işlem
-
16:46MIPAZ
Yüzde 5.03 oranında artışla 98.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 367, 197 adet işlem
-
16:45DENGE
Yüzde 8.88 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 584, 784 adet işlem