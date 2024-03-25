***EUYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2024 11:25
***EUYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Seyfi Önay tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261815
BIST
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11:509.222
En Düşük
|Değişim
|: 1,21%
|| 110,02
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.226
11:5032,1536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1857
|Açılış
|: 32,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
11:5034,8125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,2100
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8810
En Düşük
34,5419
11:502.237,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,63
|Açılış
|: 2.237,67
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.250,28
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler11:50
|OYAYO
|40,48
|10.022.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|85,85
|279.518.321
|% 9,99
|
|CANTE
|18,49
|278.297.318
|% 9,99
|
|VRGYO
|56,15
|59.327.922
|% 9,99
|
|CMBTN
|4.630,00
|310.407.863
|% 9,98
|
|METUR
|9,07
|55.269.424
|% -8,29
|
|KLNMA
|17,00
|1.010.769
|% -6,59
|
|PEKGY
|14,83
|634.614.724
|% -5,42
|
|INFO
|11,88
|39.751.340
|% -5,41
|
|MARBL
|18,05
|86.747.182
|% -4,85
|
|THYAO
|294,00
|4.017.957.636
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,28
|1.709.485.143
|% 2,36
|
|YKBNK
|27,46
|1.586.662.804
|% 3,08
|
|ASELS
|57,55
|1.235.602.168
|% 2,13
|
|AKBNK
|46,56
|1.150.481.662
|% 1,62
|
|ISCTR
|11,28
|1.709.485.143
|% 2,36
|
|ODAS
|9,50
|1.075.147.464
|% 7,10
|
|ZOREN
|5,79
|559.149.870
|% 9,87
|
|YKBNK
|27,46
|1.586.662.804
|% 3,08
|
|MOGAN
|20,52
|1.113.017.334
|% -3,39
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1457
|32,1531
|% 0,58
|
|Euro
|34,7793
|34,7867
|% 0,53
|
|Sterlin
|41,0641
|41,2699
|% -0,46
|
|Frank
|36,2747
|36,4566
|% -0,56
|
|Riyal
|8,6967
|8,7403
|% -0,41
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,68
|24,72
|% 0,66
|
|Platin
|904,06
|905,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,69
|1.005,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,98
|84,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.165,76
|2.166,05
|% 0,66
|