***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.02.2024 10:42
***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247459
BIST
'
13:188.931
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 61,62
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.867
En Yüksek
8.935
13:1830,5989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0466
|Açılış
|: 30,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
13:1832,9806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0858
|Açılış
|: 33,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0004
En Düşük
32,7190
13:182.000,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,87
|Açılış
|: 2.000,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,35
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler13:16
|AVHOL
|56,70
|136.402.428
|% 9,99
|
|BRKVY
|92,55
|141.103.860
|% 9,98
|
|MARKA
|81,15
|8.585.508
|% 9,96
|
|HATSN
|91,10
|709.396.044
|% 9,96
|
|NATEN
|54,65
|189.885.360
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,98
|20.259.943
|% -49,80
|
|EUYO
|13,71
|9.621.604
|% -7,49
|
|AYES
|34,62
|1.650.347
|% -6,43
|
|SUMAS
|303,00
|1.505.456
|% -5,61
|
|CMENT
|226,10
|3.446.798
|% -5,48
|
|THYAO
|288,50
|3.961.063.207
|% -0,86
|
|EREGL
|45,22
|3.727.057.899
|% 2,31
|
|REEDR
|41,08
|3.351.921.345
|% 8,39
|
|TUPRS
|156,60
|2.982.826.460
|% 1,36
|
|ASTOR
|128,50
|2.611.372.634
|% 3,21
|
|ZOREN
|5,04
|943.346.353
|% 0,80
|
|AKFGY
|2,26
|323.804.674
|% 3,20
|
|TSPOR
|1,65
|189.103.927
|% -0,60
|
|PETKM
|23,28
|2.115.864.831
|% -0,77
|
|KLGYO
|4,02
|347.739.763
|% 9,84
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5927
|30,5987
|% 0,15
|
|Euro
|32,9728
|32,9876
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,5461
|38,7394
|% 0,42
|
|Frank
|34,9418
|35,1523
|% -0,15
|
|Riyal
|8,1349
|8,1757
|% 0,14
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,25
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|896,51
|898,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,95
|941,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,22
|79,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,36
|2.033,59
|% 0,66
|