***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247459BIST