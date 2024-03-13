***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme
13.03.2024 09:35
***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi güncellenmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 7 11/03/2024 11/03/2024 11040
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258281
BIST
'
11:478.968
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -101,06
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.941
En Yüksek
9.092
11:4732,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0408
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
11:4735,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0738
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
11:472.228,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,64
|Açılış
|: 2.228,00
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler11:47
|ARTMS
|54,25
|75.341.152
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|60.212.598
|% 10,00
|
|DOBUR
|162,10
|31.777.805
|% 9,97
|
|ALVES
|50,25
|461.361.833
|% 9,91
|
|JANTS
|254,00
|65.168.780
|% 9,91
|
|YAYLA
|20,04
|5.513.485
|% -9,97
|
|MMCAS
|13,57
|4.143.084
|% -9,95
|
|FONET
|31,96
|721.366.731
|% -8,69
|
|DERIM
|29,02
|15.843.386
|% -8,63
|
|UZERB
|331,00
|2.400.412
|% -7,99
|
|THYAO
|274,50
|2.127.376.024
|% -0,36
|
|EREGL
|44,96
|1.731.003.432
|% -0,71
|
|YKBNK
|22,32
|1.396.218.525
|% -4,21
|
|OBAMS
|48,26
|1.127.316.142
|% 1,60
|
|BINHO
|590,00
|1.105.174.281
|% 4,89
|
|ISCTR
|10,82
|1.104.544.729
|% -2,26
|
|YKBNK
|22,32
|1.396.218.525
|% -4,21
|
|EKGYO
|10,62
|502.484.749
|% -1,39
|
|ZOREN
|5,24
|241.060.121
|% 1,35
|
|AKFGY
|2,77
|110.536.854
|% -2,81
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0899
|32,0942
|% 0,13
|
|Euro
|35,1058
|35,1239
|% 0,21
|
|Sterlin
|41,4816
|41,6895
|% -0,79
|
|Frank
|36,9057
|37,0907
|% -0,93
|
|Riyal
|8,6412
|8,6845
|% -0,82
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,21
|% 0,66
|
|Platin
|930,57
|932,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,81
|1.059,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,11
|82,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,37
|2.158,74
|% 0,66
|