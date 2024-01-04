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***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

04.01.2024 13:39
***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi


***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızın 05.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında tahvil ihracı yapılması hususunda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 28.12.2023 tarihli toplantısında onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232400


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BEGYO 3,41 241.448.802 % 10,00  
BURVA 81,95 10.109.227 % 10,00  
MMCAS 9,35 1.572.633 % 10,00  
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Platin 974,21 975,97 % 0,66  
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Brent Pet. 78,93 78,93 % 0,66  
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