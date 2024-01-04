***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
04.01.2024 13:39
***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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03.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 05.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yurt dışında tahvil ihracı yapılması hususunda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurulun 28.12.2023 tarihli toplantısında onaylanmış olup onaylı ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232400
BIST
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14:557.461
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 49,33
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.508
14:5529,7796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0102
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6948
14:5532,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1619
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
14:551.958,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.958,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.951,43
BIST En Aktif Hisseler14:55
|BEGYO
|3,41
|241.448.802
|% 10,00
|
|BURVA
|81,95
|10.109.227
|% 10,00
|
|MMCAS
|9,35
|1.572.633
|% 10,00
|
|BIOEN
|18,66
|46.553.339
|% 9,96
|
|QNBFL
|1.000,00
|7.979.119
|% 9,29
|
|BAYRK
|17,73
|54.687.566
|% -10,00
|
|QUAGR
|4,20
|726.296.632
|% -9,87
|
|KSTUR
|1.680,00
|1.536.120
|% -7,18
|
|EMNIS
|80,30
|1.023.678
|% -6,95
|
|PRZMA
|37,84
|16.967.613
|% -5,45
|
|THYAO
|231,80
|2.840.967.446
|% 0,74
|
|YKBNK
|19,81
|2.301.775.208
|% 2,17
|
|GUBRF
|162,90
|2.265.763.080
|% -0,37
|
|TUPRS
|142,50
|2.259.614.169
|% 1,42
|
|ISCTR
|22,44
|2.223.102.987
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,20
|726.296.632
|% -9,87
|
|EKGYO
|7,15
|1.048.145.058
|% 3,92
|
|YKBNK
|19,81
|2.301.775.208
|% 2,17
|
|ISCTR
|22,44
|2.223.102.987
|% 0,00
|
|PETKM
|19,17
|1.544.999.274
|% 5,62
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7722
|29,7796
|% 0,03
|
|Euro
|32,6925
|32,7188
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,6970
|37,8861
|% 0,29
|
|Frank
|34,8673
|35,0774
|% -0,05
|
|Riyal
|7,9178
|7,9575
|% 0,05
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|974,21
|975,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,87
|1.073,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,93
|78,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.046,87
|2.047,16
|% 0,66
|