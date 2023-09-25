***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.09.2023 15:58
***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notu görünümünü Negatif 'ten Durağan'a revize etmesini takiben, 22 Eylül 2023 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para kredi notu görünümlerini Negatif'ten Durağan'a revize ederek tüm not ve görünümlerini teyit etmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları ve görünümleri aşağıdaki gibidir.
Güncel
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu
B-
Durağan
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu
B Durağan
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu
B
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu
B
Devlet Desteği Notu
b-
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu
AAA (tur)
Durağan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197109
BIST
'
17:038.290
En Düşük
|Değişim
|: 3,12%
|| 250,43
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.290
17:0327,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0682
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2194
En Düşük
27,1176
17:0328,8405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0918
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8247
17:031.683,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.683,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.677,93
BIST En Aktif Hisseler17:01
|CIMSA
|325,70
|863.229.795
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|140.506.255
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|162.969.170
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|9.898.097
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|3.876.833
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|3.081.920
|% -10,00
|
|KENT
|491,10
|3.964.396
|% -8,89
|
|YONGA
|48,00
|2.081.096
|% -7,16
|
|MMCAS
|10,40
|1.415.713
|% -7,14
|
|KUVVA
|53,50
|26.031.938
|% -6,14
|
|EREGL
|46,78
|9.282.702.588
|% 8,09
|
|TUPRS
|164,20
|8.152.407.949
|% 6,55
|
|THYAO
|231,20
|7.728.671.203
|% 2,26
|
|KONTR
|338,80
|5.455.028.526
|% 6,01
|
|ISCTR
|25,26
|5.046.246.294
|% 1,45
|
|ZOREN
|5,05
|1.570.539.082
|% 3,70
|
|EKGYO
|8,05
|2.308.539.726
|% 1,77
|
|EREGL
|46,78
|9.282.702.588
|% 8,09
|
|ISCTR
|25,26
|5.046.246.294
|% 1,45
|
|SKBNK
|5,90
|1.155.910.909
|% 5,73
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2044
|27,2101
|% 0,25
|
|Euro
|28,8216
|28,8351
|% -0,34
|
|Sterlin
|33,1421
|33,3083
|% 0,07
|
|Frank
|29,7225
|29,9016
|% -0,30
|
|Riyal
|7,2323
|7,2686
|% 0,26
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-2,22
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.684
|3,31
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|0,00
|
|Tam
|11.139
|11.210
|20,00
|
|Yarım
|5.587
|5.628
|10,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.814
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,50
|20,51
|-0,06
|
|B. Petrol
|91,89
|91,89
|-0,07
|