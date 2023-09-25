***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notu görünümünü Negatif 'ten Durağan'a revize etmesini takiben, 22 Eylül 2023 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para kredi notu görünümlerini Negatif'ten Durağan'a revize ederek tüm not ve görünümlerini teyit etmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları ve görünümleri aşağıdaki gibidir.GüncelUzun Vadeli Yabancı Para Kredi NotuB-DurağanUzun Vadeli Yerli Para Kredi NotuB DurağanKısa Vadeli Yabancı Para Kredi NotuKısa Vadeli Yerli Para Kredi NotuDevlet Desteği Notub-Ulusal Uzun Vadeli Kredi NotuAAA (tur)Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197109BIST