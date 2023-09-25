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***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

25.09.2023 15:58
***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Açıklamalar

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli kredi notu görünümünü Negatif 'ten Durağan'a revize etmesini takiben, 22 Eylül 2023 tarihinde Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin uzun vadeli yerli ve yabancı para kredi notu görünümlerini Negatif'ten Durağan'a revize ederek tüm not ve görünümlerini teyit etmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları ve görünümleri aşağıdaki gibidir.
Güncel

Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu
B-
Durağan

Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu
B Durağan

Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu
B
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu
B
Devlet Desteği Notu
b-

Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu
AAA (tur)
Durağan






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197109


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