***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu Moody's 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notu görünümünü Durağan'dan Pozitif'e değiştirmesi ve yabancı para ülke tavan notunu B3'ten B2'ye, yerli para ülke tavan notunu ise B1'den Ba3'e yükseltmesini takiben 17 Ocak 2024 tarihinde Türk Eximbank'ın uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk derecelendirme notunu (CRR) B3'ten B2'ye yükseltmiş, uzun vadeli yabancı ve yerel para ihraççı notları görünümlerini ise Durağan'dan Pozitif'e revize etmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.Uzun Vadeli ( Yabancı ve Yerli Para ) İhraççı Notu B3PozitifYabancı Para Tahvil Notu B3 PozitifYabancı Para Tahvil Notu ( Orta Vadeli İhraç Programı )(P)B3Temel Kredi Değerlendirme Notu b3Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirme Notu b3Uzun Vadeli Yabancı ve Yerli Para Karşı Taraf Risk NotuB2Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk DeğerlendirmesiB2(cr)Kısa Vadeli İhraççı Notları ( Yabancı ve Yerli Para ) NPDiğer Kısa Vadeli (P)NPhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241568BIST