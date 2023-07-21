***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2023 17:11
***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Temmuz 2023 tarihinde yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişiktedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174226
BIST
'
17:596.691
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 8,42
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
17:5926,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1914
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
17:5929,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1400
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
17:591.697,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.697,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler17:57
|SDTTR
|180,40
|1.568.620.748
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.076.586.104
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.460.351
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.835.013
|% 10,00
|
|SMRTG
|115,60
|940.341.829
|% 9,99
|
|MARKA
|13,70
|99.037.313
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|20.416.067
|% -9,94
|
|KGYO
|57,70
|105.138.262
|% -7,23
|
|KSTUR
|402,30
|660.736
|% -6,00
|
|GLBMD
|17,46
|10.812.933
|% -5,52
|
|ASTOR
|98,15
|11.097.761.691
|% 9,42
|
|EUPWR
|175,20
|3.786.235.554
|% 3,61
|
|CANTE
|20,74
|3.315.331.739
|% -4,42
|
|GESAN
|93,25
|3.285.549.814
|% 3,04
|
|KONTR
|202,40
|2.692.183.181
|% 3,69
|
|CANTE
|20,74
|3.315.331.739
|% -4,42
|
|AKFYE
|15,01
|2.019.200.809
|% -3,04
|
|ASTOR
|98,15
|11.097.761.691
|% 9,42
|
|CONSE
|8,22
|358.215.525
|% 8,16
|
|HUNER
|10,35
|386.572.059
|% 5,61
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9331
|26,9389
|% 0,72
|
|Euro
|29,9710
|29,9926
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,4888
|34,6617
|% 0,47
|
|Frank
|30,9766
|31,1632
|% 0,73
|
|Riyal
|7,1640
|7,2000
|% 0,73
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-9,51
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.699
|4,46
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.114
|11.239
|-70,00
|
|Yarım
|5.557
|5.645
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.823
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|21,36
|21,38
|0,07
|
|B. Petrol
|80,34
|80,34
|0,72
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59KONKA
Yüzde 4.20 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 289 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 3 kaybederek (% -0.05 ) 7, 300
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, SKBNK
-
17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.10 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 236 adet işlem