***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Temmuz 2023 tarihinde yapılmış olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişiktedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174226BIST