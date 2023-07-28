***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde alınan Kararlar doğrultusundaSayın Murat ZAMAN'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sayın Osman ÇELİK, Sayın Rıza Tuna TURAGAY'ın yerine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Sayın Özgür Volkan AĞAR atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176613BIST