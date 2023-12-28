***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun 14.12.2023 tarihli toplantısında alınan karar kapsamında Afrika'nın en önemli çok taraflı Finansal kuruluşlarından biri olan Africa Finance Corporation (AFC)'nın çıkarılmış hisselerinden satın alınarak %3,29 oranında sermayedar olunmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229940BIST