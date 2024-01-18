***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2024 11:22
***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 12 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin kredi notu görünümünü Durağan'dan Pozitif'e değiştirmesi ve yabancı para ülke tavan notunu B3'ten B2'ye, yerli para ülke tavan notunu ise B1'den Ba3'e yükseltmesini takiben 17 Ocak 2024 tarihinde Türk Eximbank'ın uzun vadeli yabancı para karşı taraf risk derecelendirme notunu (CRR) B3'ten B2'ye yükseltmiş, uzun vadeli yabancı ve yerel para ihraççı notları görünümlerini ise Durağan'dan Pozitif'e revize etmiştir. Bankanın güncel derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.
Uzun Vadeli ( Yabancı ve Yerli Para ) İhraççı Notu B3 Pozitif
Yabancı Para Tahvil Notu B3 Pozitif
Yabancı Para Tahvil Notu ( Orta Vadeli İhraç Programı )
(P)B3
Temel Kredi Değerlendirme Notu b3
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirme Notu
b3
Uzun Vadeli Yabancı ve Yerli Para Karşı Taraf Risk Notu B2
Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Değerlendirmesi B2(cr)
Kısa Vadeli İhraççı Notları ( Yabancı ve Yerli Para ) NP
Diğer Kısa Vadeli (P)NP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241250
BIST