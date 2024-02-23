***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2024 19:42
***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi: 23.02.2024
Karar Sayısı: 26
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.12.2023 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Bağımsız Denetim Raporu ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Finansal Tablolara İlişkin Dipnotları da içeren Faaliyet Raporu'nun
• Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
• İşin gelişimi ve performansını, Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, kabul ve beyan ederiz.
D. Bahar ÖZGÜN YILMAZ
Nail OLPAK
Ali GÜNEY
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
Genel Müdür
Taner YAVUZ
Ayşe Merve HAKSAL
Finansal Raporlamadan Sorumlu
Stratejik Planlama ve
Genel Müdür Yardımcısı
Sürdürülebilirlik Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251705
BIST