***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nunKarar Tarihi: 23.02.2024Karar Sayısı: 26Sermaye Piyasası Kurulu'nunSermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Gereğince Sorumluluk Beyanı31.12.2023 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Bağımsız Denetim Raporu ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Finansal Tablolara İlişkin Dipnotları da içeren Faaliyet Raporu'nun• Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,• İşin gelişimi ve performansını, Bankanın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, kabul ve beyan ederiz.D. Bahar ÖZGÜN YILMAZNail OLPAKAli GÜNEYYönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu ÜyesiYönetim Kurulu ÜyesiDenetim Komitesi ÜyesiDenetim Komitesi ÜyesiGenel MüdürTaner YAVUZAyşe Merve HAKSALFinansal Raporlamadan SorumluStratejik Planlama veGenel Müdür YardımcısıSürdürülebilirlik Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251705BIST