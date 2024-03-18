***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notunu "B" den "B+" ya yükseltmesi ve görünümünü Durağan'dan Pozitif'e değiştirmesini takiben 15 Mart 2024 tarihinde Türk Eximbank'ın uzun vadeli yabancı ve yerel para kredi notlarını sırasıyla "B" ve "B+" ya yükseltmiş olup görünümlerini ise "Durağan" dan "Pozitif "e revize etmiştir. Ayrıca Bankanın devlet desteği notunu "b-" den "b" ye yükseltmiş, kısa vadeli yabancı ve yerel para kredi notlarını ise "B" olarak onaylamıştır. Türk Eximbank'ın güncel derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır.Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi NotuB PozitifUzun Vadeli Yerli Para Kredi NotuB+ PozitifKısa Vadeli Yabancı Para Kredi NotuKısa Vadeli Yerli Para Kredi NotuDevlet Desteği NotuUlusal Uzun Vadeli Kredi NotuAAA(TUR) Durağanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259543BIST