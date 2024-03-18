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***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2024 11:04
***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 8 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notunu "B" den "B+" ya yükseltmesi ve görünümünü Durağan'dan Pozitif'e değiştirmesini takiben 15 Mart 2024 tarihinde Türk Eximbank'ın uzun vadeli yabancı ve yerel para kredi notlarını sırasıyla "B" ve "B+" ya yükseltmiş olup görünümlerini ise "Durağan" dan "Pozitif "e revize etmiştir. Ayrıca Bankanın devlet desteği notunu "b-" den "b" ye yükseltmiş, kısa vadeli   yabancı ve yerel para kredi notlarını ise "B" olarak onaylamıştır. Türk Eximbank'ın güncel derecelendirme notları aşağıda yer almaktadır. 
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu
B Pozitif
Uzun Vadeli Yerli Para Kredi Notu
B+ Pozitif

Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu
B
Kısa Vadeli Yerli Para Kredi Notu
B
Devlet Desteği Notu
b
Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu
AAA(TUR) Durağan





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259543


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PSDTC 101,10 15.543.626 % 9,95  
PSDTC 101,10 15.543.626 % 9,95  
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