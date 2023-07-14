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***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi

14.07.2023 17:06
***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi


***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )

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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/06/2023
Mevcut Sermaye (TL)
13800000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
20600000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
6800000000
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 49,28
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 0
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
-
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
-
Sermaye Azaltım Tarihi
-
Sermaye Tescil Tarihi
14/07/2023
Açıklamalar

Bankamız çıkarılmış sermayesinin 30.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 6.800.000.000 TL T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nakden karşılanmak suretiyle 6.800.000.000,00 TL artırılarak,13.800.000.000,00 TL'den 20.600.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, 14.07.2023 tarih ve 10871 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172222


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Çeyrek 2.663 2.722 14,00  
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