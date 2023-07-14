***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi23/06/2023Mevcut Sermaye (TL)13800000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)20600000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)6800000000Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 49,28Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 0Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil Tarihi14/07/2023AçıklamalarBankamız çıkarılmış sermayesinin 30.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde, 6.800.000.000 TL T.C.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından nakden karşılanmak suretiyle 6.800.000.000,00 TL artırılarak,13.800.000.000,00 TL'den 20.600.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi işlemleri tamamlanmış ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, 14.07.2023 tarih ve 10871 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172222BIST