***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT ZAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiRIZA TUNA TURAGAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey YöneticiALİ GÜNEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiNAİL OLPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Denetim Komitesi ÜyesiFAHRİYE ALEV ARKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiMUSTAFA GÜLTEPE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.10.2022 Denetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT ZAMAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey YöneticiRIZA TUNA TURAGAY YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Üst Düzey YöneticiALİ GÜNEY YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR Üst Düzey YöneticiNAİL OLPAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey YöneticiFAHRİYE ALEV ARKAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey YöneticiMUSTAFA GÜLTEPE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172245BIST