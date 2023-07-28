Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.07.2023 18:48
***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000.000

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OSMAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 21.07.2023
ÖZGÜR VOLKAN AĞAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 21.07.2023
ALİ GÜNEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
NAİL OLPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Denetim Komitesi Üyesi
FAHRİYE ALEV ARKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA GÜLTEPE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.10.2022 Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
OSMAN ÇELİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
ÖZGÜR VOLKAN AĞAR YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Üst Düzey Yönetici
ALİ GÜNEY YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
NAİL OLPAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
FAHRİYE ALEV ARKAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA GÜLTEPE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176698


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.067
Değişim :  3,08% |  211,17
Açılış :  6.925  
Önceki Kapanış :  6.856  
En Düşük
6.912 En Yüksek
7.097
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KCHOL 134,20 5.063.623.195 % 10,00  
SDTTR 238,80 515.744.167 % 10,00  
POLTK 5.890,30 75.425.878 % 10,00  
AYCES 198,00 27.963.903 % 10,00  
DERHL 14,41 87.191.758 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9218 26,9328 % 0,11  
Euro 29,6705 29,6805 % 0,43  
Sterlin 34,5551 34,7284 % 0,56  
Frank 30,8694 31,0554 % 0,01  
Riyal 7,1572 7,1931 % -0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.962 1.962 16,92  
Altın Gr. 1.699 1.700 15,03  
Cumhuriyet 11.326 11.497 55,00  
Tam 11.069 11.187 44,00  
Yarım 5.526 5.619 22,00  
Çeyrek 2.772 2.810 11,00  
Gümüş.Ons 24,37 24,39 0,25  
Gümüş Gr. 21,12 21,15 0,24  
B. Petrol 83,39 83,39 -0,40  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru