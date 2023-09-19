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***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.09.2023 17:22
***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OSMAN ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 21.07.2023
ÖZGÜR VOLKAN AĞAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 21.07.2023
ALİ GÜNEY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
NAİL OLPAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Denetim Komitesi Üyesi
FAHRİYE ALEV ARKAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA GÜLTEPE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.10.2022
DİDEM BAHAR ÖZGÜN YILMAZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.08.2023 Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196208


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CLEBI 891,00 53.021.836 % 10,00  
CVKMD 444,40 726.219.647 % 10,00  
BURVA 63,80 47.117.127 % 10,00  
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Riyal 7,1856 7,2216 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.934 -0,32  
Altın Gr. 1.681 1.681 1,34  
Cumhuriyet 11.330 11.501 32,00  
Tam 11.090 11.166 -48,00  
Yarım 5.562 5.606 -24,00  
Çeyrek 2.773 2.803 -12,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,17 -0,10  
Gümüş Gr. 20,13 20,15 -0,06  
B. Petrol 95,45 95,45 1,02  
Seans Raporu 18:05
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