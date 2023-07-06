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***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

06.07.2023 11:58
***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Açıklamalar

Bankamızın sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Türk Eximbank 2022 Sürdürülebilirlik Raporu 6 Temmuz 2023'te Bankamız internet sitesinde paylaşılmıştır. 
https://www.eximbank.gov.tr/tr/hakkimizda/surdurulebilirlik/raporlar 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166204


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Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.224 5.346 25,00  
Çeyrek 2.620 2.673 12,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 0,05  
Gümüş Gr. 19,45 19,47 0,07  
B. Petrol 76,69 76,69 0,04  
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