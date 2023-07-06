***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
06.07.2023 11:58
***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Türk Eximbank 2022 Sürdürülebilirlik Raporu 6 Temmuz 2023'te Bankamız internet sitesinde paylaşılmıştır.
https://www.eximbank.gov.tr/tr/hakkimizda/surdurulebilirlik/raporlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166204
BIST
'
14:146.183
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 76,23
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.208
14:1426,0235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0435
|Açılış
|: 26,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
14:1428,5972
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,3199
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
14:141.614,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,64
|Açılış
|: 1.614,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler14:14
|TETMT
|267,40
|18.925.541
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|131.119.360
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|34.603.687
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,80
|32.804.712
|% 9,99
|
|GLBMD
|14,86
|13.926.636
|% 9,99
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,78
|68.994.033
|% -5,02
|
|ATLAS
|4,03
|18.960.349
|% -3,12
|
|ESCAR
|95,15
|63.273.738
|% -2,66
|
|BRMEN
|2,23
|423.912
|% -2,62
|
|THYAO
|217,70
|5.704.645.221
|% 0,55
|
|TUPRS
|87,95
|3.049.267.434
|% 3,90
|
|SISE
|47,06
|2.723.258.229
|% 1,91
|
|EKGYO
|8,10
|2.491.233.947
|% 3,45
|
|YKBNK
|13,31
|2.427.242.785
|% 0,38
|
|EKGYO
|8,10
|2.491.233.947
|% 3,45
|
|YKBNK
|13,31
|2.427.242.785
|% 0,38
|
|ZOREN
|3,57
|585.384.185
|% 1,42
|
|ODAS
|8,39
|1.031.098.412
|% 6,61
|
|ISCTR
|14,27
|1.624.899.480
|% 0,14
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8435
|26,0235
|% -0,17
|
|Euro
|28,0078
|28,5972
|% 1,13
|
|Sterlin
|33,2127
|33,3792
|% 0,56
|
|Frank
|28,9960
|29,1707
|% 0,34
|
|Riyal
|6,9334
|6,9682
|% 0,04
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|9,71
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|9,06
|
|Cumhuriyet
|10.802
|10.965
|30,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.224
|5.346
|25,00
|
|Çeyrek
|2.620
|2.673
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,47
|0,07
|
|B. Petrol
|76,69
|76,69
|0,04
|