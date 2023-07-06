***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Türk Eximbank 2022 Sürdürülebilirlik Raporu 6 Temmuz 2023'te Bankamız internet sitesinde paylaşılmıştır.https://www.eximbank.gov.tr/tr/hakkimizda/surdurulebilirlik/raporlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166204BIST