***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
10.08.2023 15:57
***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2022 tarih ve 70/1706 sayılı kararı çerçevesinde, yurt dışında ihraç edilecek 22.920.000 GBP nominal tutarda, 370 gün vadeli bir finansman bonosuna yönelik tertip ihraç belgesi için 09.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin vade 19.08.2024 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ihracın satış işlemleri 15.08.2023 tarihinde tamamlanacak olup ihraç tutarı aynı tarihte hesaplarımıza geçecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183571
BIST
'
17:127.616
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 15,61
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.500
En Yüksek
7.766
17:1227,0388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0487
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0436
En Düşük
26,4619
17:1229,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2216
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,9427
En Düşük
28,7774
17:121.667,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,36
|Açılış
|: 1.667,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.678,09
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler17:12
|TRCAS
|18,70
|308.307.025
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|208.599.146
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|19.587.832
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|13.191.567
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|5.210.514
|% 10,00
|
|DGGYO
|35,10
|72.007.749
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|IMASM
|19,66
|1.151.040.464
|% -9,98
|
|DERIM
|16,14
|91.252.474
|% -9,98
|
|ASGYO
|18,24
|3.783.704.380
|% -9,97
|
|THYAO
|264,50
|12.876.186.647
|% 1,73
|
|YKBNK
|16,25
|11.545.722.426
|% 1,31
|
|ISCTR
|18,00
|11.245.800.233
|% 2,10
|
|AKBNK
|32,04
|10.127.014.832
|% 3,49
|
|ASTOR
|119,50
|6.970.371.160
|% 2,05
|
|YKBNK
|16,25
|11.545.722.426
|% 1,31
|
|SKBNK
|3,76
|2.259.957.706
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,00
|11.245.800.233
|% 2,10
|
|EKGYO
|8,70
|2.838.277.696
|% -3,97
|
|AKBNK
|32,04
|10.127.014.832
|% 3,49
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0330
|27,0388
|% 0,18
|
|Euro
|29,8060
|29,8536
|% 0,75
|
|Sterlin
|34,4027
|34,5752
|% 0,47
|
|Frank
|30,8423
|31,0281
|% 0,59
|
|Riyal
|7,1845
|7,2205
|% 0,12
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|5,97
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|8,40
|
|Cumhuriyet
|11.384
|11.556
|-30,00
|
|Tam
|11.113
|11.210
|-5,00
|
|Yarım
|5.565
|5.631
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.815
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,89
|0,20
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|-0,41
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27MAALT
Yüzde 5.12 oranında artışla 817.80 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 981 adet işlem
-
17:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 88 artarak (% 0.39 ) 8, 292
-
17:26XU100
Endeks 7, 611 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 178, 118.00 milyon TL de
-
17:26AGHOL
Yüzde 4.66 oranında artışla 182.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 135, 146 adet işlem
-
17:25MTRKS
Yüzde 5.56 oranında artışla 54.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 875, 919 adet işlem