Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

29.08.2023 11:15
***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12-12-2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2022 tarih ve 70/1706 sayılı kararı çerçevesinde, yurt dışında ihraç edilecek 21.831.000 GBP nominal tutarda, 363 gün vadeli bir finansman bonosuna yönelik tertip ihraç belgesi için 28.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin vade 29.08.2024 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ihracın satış işlemleri 1.09.2023 tarihinde tamamlanacak olup ihraç tutarı aynı tarihte hesaplarımıza geçecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190154


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:227.978
Değişim :  0,46% |  36,34
Açılış :  7.963  
Önceki Kapanış :  7.942  
En Düşük
7.905 En Yüksek
8.003
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:22
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 17,16 10.836.929 % 10,00  
ISBTR 63.525,10 317.626 % 10,00  
DIRIT 7,70 1.035.519 % 10,00  
OTTO 275,00 553.850 % 10,00  
IZENR 49,12 124.042.687 % 9,99  
daha fazla
11:22 Alış Satış %  
Dolar 26,6096 26,6204 % 0,61  
Euro 28,7000 28,7500 % -0,17  
Sterlin 33,4812 33,6491 % 0,67  
Frank 29,9875 30,1681 % 0,53  
Riyal 7,0766 7,1121 % 0,59  
daha fazla
11:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.923 3,00  
Altın Gr. 1.646 1.647 12,43  
Cumhuriyet 11.213 11.383 -86,00  
Tam 10.995 11.097 11,00  
Yarım 5.510 5.570 6,00  
Çeyrek 2.752 2.787 5,00  
Gümüş.Ons 24,24 24,27 0,02  
Gümüş Gr. 20,78 20,80 0,16  
B. Petrol 84,14 84,14 0,27  
Seans Raporu 11:22
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru