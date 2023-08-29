***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
29.08.2023 11:15
***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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12-12-2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2022 tarih ve 70/1706 sayılı kararı çerçevesinde, yurt dışında ihraç edilecek 21.831.000 GBP nominal tutarda, 363 gün vadeli bir finansman bonosuna yönelik tertip ihraç belgesi için 28.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin vade 29.08.2024 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ihracın satış işlemleri 1.09.2023 tarihinde tamamlanacak olup ihraç tutarı aynı tarihte hesaplarımıza geçecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190154
BIST
'
11:227.978
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 36,34
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.003
11:2226,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1620
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
11:2228,7500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0500
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8000
En Düşük
28,7500
11:221.646,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 12,19
|Açılış
|: 1.646,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler11:22
|ULAS
|17,16
|10.836.929
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|317.626
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|1.035.519
|% 10,00
|
|OTTO
|275,00
|553.850
|% 10,00
|
|IZENR
|49,12
|124.042.687
|% 9,99
|
|KENT
|427,10
|829.001
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|732.195
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,95
|782.127.217
|% -9,69
|
|QNBFB
|103,00
|1.312.014
|% -9,25
|
|UMPAS
|4,47
|451.474
|% -8,02
|
|TUPRS
|143,80
|3.171.811.688
|% -2,04
|
|ISCTR
|20,66
|2.910.850.916
|% 1,18
|
|ASTOR
|137,50
|2.772.536.710
|% 1,48
|
|KCHOL
|146,80
|2.359.819.241
|% 4,11
|
|THYAO
|252,30
|2.322.526.142
|% -1,45
|
|ISCTR
|20,66
|2.910.850.916
|% 1,18
|
|ZOREN
|4,75
|438.891.614
|% -2,06
|
|EKGYO
|8,55
|588.757.125
|% 0,12
|
|YKBNK
|17,01
|919.834.009
|% 2,04
|
|PETKM
|20,12
|990.870.233
|% -0,20
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6096
|26,6204
|% 0,61
|
|Euro
|28,7000
|28,7500
|% -0,17
|
|Sterlin
|33,4812
|33,6491
|% 0,67
|
|Frank
|29,9875
|30,1681
|% 0,53
|
|Riyal
|7,0766
|7,1121
|% 0,59
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.647
|12,43
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.995
|11.097
|11,00
|
|Yarım
|5.510
|5.570
|6,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.787
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,78
|20,80
|0,16
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,27
|