***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 ve 81/1818 sayılı kararı çerçevesinde, yurt dışında ihraç edilecek 92 gün vadeli 10.000.000 GBP tutarlarında borçlanma aracı ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi 29.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu kapsamda, borçlanma aracının satış işlemi 1 Mart 2023 tarihinde tamamlanacak olup ihraç tutarı aynı tarihte hesaplarımıza geçecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253454BIST