***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.03.2024 12:01
***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 ve 81/1818 sayılı kararı çerçevesinde, yurt dışında ihraç edilecek 92 gün vadeli 10.000.000 GBP tutarlarında borçlanma aracı ihracına ilişkin tertip ihraç belgesi 29.02.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu kapsamda, borçlanma aracının satış işlemi 1 Mart 2023 tarihinde tamamlanacak olup ihraç tutarı aynı tarihte hesaplarımıza geçecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253454
BIST
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13:119.175
En Düşük
|Değişim
|: -0,21%
|| -19,08
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.157
En Yüksek
9.227
13:1131,3378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1043
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
13:1133,8975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0308
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
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33,9843
En Düşük
33,7387
13:112.063,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 10,48
|Açılış
|: 2.063,34
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
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2.065,29
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler13:09
|VKING
|37,84
|43.170.764
|% 10,00
|
|ERCB
|222,70
|341.819.644
|% 9,98
|
|LMKDC
|31,52
|1.633.914.375
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|45.007.918
|% 9,98
|
|PATEK
|132,40
|612.281.187
|% 9,97
|
|ALCTL
|134,90
|422.294.890
|% -9,95
|
|ERSU
|31,50
|44.096.662
|% -7,89
|
|ISGSY
|28,76
|67.369.443
|% -6,32
|
|KTLEV
|112,00
|293.249.397
|% -5,72
|
|KBORU
|164,80
|1.124.272.092
|% -5,34
|
|EREGL
|46,10
|3.904.807.154
|% 1,27
|
|GUBRF
|203,70
|3.162.531.907
|% 1,55
|
|REEDR
|71,95
|3.154.192.219
|% 3,97
|
|KONTR
|303,25
|2.968.507.504
|% 5,66
|
|THYAO
|279,75
|2.584.180.993
|% -0,71
|
|EREGL
|46,10
|3.904.807.154
|% 1,27
|
|AKFGY
|2,57
|184.576.978
|% 2,39
|
|EKGYO
|11,18
|773.203.494
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,60
|371.032.400
|% -0,71
|
|CEMAS
|5,18
|337.199.944
|% 1,77
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3321
|31,3370
|% 0,33
|
|Euro
|33,8718
|33,8847
|% 0,05
|
|Sterlin
|39,4529
|39,6508
|% 0,36
|
|Frank
|35,2475
|35,4598
|% 0,20
|
|Riyal
|8,3303
|8,3721
|% 0,33
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|873,49
|875,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,39
|949,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,00
|83,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,10
|2.049,43
|% 0,66
|