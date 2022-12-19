***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
19.12.2022 18:46
gulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
352.192.500
Açıklamalar
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 24.750.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 14,23 TL fiyattan 22-23/12/2022 tarihlerinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, EYGYO.HE (ikincil piyasada işlem kodu EYGYO.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
EYGYO.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 352.192.500 TL olabilecektir. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayımlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088523
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
|| 177,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.404
En Düşük
5.268
18:0518,6478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 18,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
18:0519,8258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0604
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
18:051.072,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,64
|Açılış
|: 1.072,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.069,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UMPAS
|5,17
|3.275.299
|% 300,78
|
|TSKB
|5,50
|1.789.052.872
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,52
|1.191.734.555
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|2.155.419
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.986.424
|% 9,99
|
|PAMEL
|243,00
|23.448.042
|% -10,00
|
|EUREN
|12,90
|1.113.075.988
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,97
|7.655.804
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|59.614.591
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|2.642.472
|% -9,96
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|THYAO
|143,30
|7.226.233.080
|% 2,87
|
|AKBNK
|20,50
|6.323.324.818
|% 9,92
|
|YKBNK
|12,87
|14.560.636.864
|% 9,53
|
|EKGYO
|8,28
|5.364.566.340
|% 0,73
|
|ISCTR
|13,67
|7.362.909.847
|% 9,98
|
|PETKM
|19,87
|9.333.656.490
|% 3,60
|
|ALBRK
|3,83
|1.559.808.367
|% 9,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6466
|18,6482
|% -0,02
|
|Euro
|19,8133
|19,8273
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,6531
|22,7667
|% 0,17
|
|Frank
|19,9621
|20,0824
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9418
|4,9666
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-3,90
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|7.214
|7.323
|-2,00
|
|Tam
|7.234
|7.293
|35,00
|
|Yarım
|3.503
|3.565
|17,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.782
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,80
|-0,12
|
|B. Petrol
|80,09
|80,09
|1,05
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GSRAY
Yüzde 6.72 oranında artışla 9.05 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 790, 403 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 128, 067.00 milyon TL de
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17:56GEDIK
Yüzde 8.15 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 421, 441 adet işlem
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17:55SANEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.14 lira fiyatla işlem gören hissede 470, 150 adet işlem
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17:54PEGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 5.20 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 781, 765 adet işlem