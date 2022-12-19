***EYGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









gulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)352.192.500AçıklamalarEYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 24.750.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 14,23 TL fiyattan 22-23/12/2022 tarihlerinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, EYGYO.HE (ikincil piyasada işlem kodu EYGYO.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.EYGYO.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 352.192.500 TL olabilecektir. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayımlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088523BIST