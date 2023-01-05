***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 12:33
***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093965
BIST
15:215.361
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -162,90
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
15:2118,7650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0226
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
15:2119,9438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0518
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
15:211.114,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.114,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler15:15
|DYOBY
|32,12
|227.599.567
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.990.021
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|51.966.423
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|54.748.786
|% 9,95
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|ULUSE
|202,50
|25.966.223
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|128.152.375
|% -9,98
|
|EYGYO
|20,62
|1.450.944.639
|% -9,96
|
|TERA
|23,32
|343.581.685
|% -9,96
|
|UMPAS
|5,81
|809.666
|% -9,92
|
|EREGL
|42,36
|16.550.571.686
|% -1,30
|
|THYAO
|142,20
|8.815.682.211
|% -1,59
|
|KRDMD
|19,26
|6.565.121.720
|% -2,68
|
|ASELS
|63,00
|4.694.318.707
|% -3,30
|
|AKBNK
|19,19
|3.455.485.485
|% -2,34
|
|EREGL
|42,36
|16.550.571.686
|% -1,30
|
|EKGYO
|9,04
|3.217.874.355
|% -4,03
|
|KRDMD
|19,26
|6.565.121.720
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,28
|2.353.041.903
|% -3,09
|
|AKBNK
|19,19
|3.455.485.485
|% -2,34
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7599
|18,7624
|% 0,11
|
|Euro
|19,9337
|19,9525
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4843
|22,5970
|% -0,22
|
|Frank
|20,1574
|20,2789
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9776
|5,0025
|% 0,17
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-7,77
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|7.507
|7.620
|-24,00
|
|Tam
|7.542
|7.602
|-24,00
|
|Yarım
|3.652
|3.716
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,18
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|1,60
|
Seans Raporu
15:15
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15:30DERIM
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 10.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 170, 834 adet işlem
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15:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -157, 2 kaybederek (% -2.62 ) 5, 832
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15:29XU100
Endeks 5, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 92 altında . İşlem hacmi 96, 238.00 milyon TL de
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15:29LIDFA
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 297, 510 adet işlem
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15:28AYCES
Yüzde -6.55 oranında düşüşle 118.50 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 394 adet işlem