***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2023 14:45
***EYGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EYGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185107
BIST
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17:307.775
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 60,24
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:3027,0818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1164
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:3029,5161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0917
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:301.660,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,45
|Açılış
|: 1.660,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:30
|COSMO
|123,20
|6.395.805
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.163.488
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.764.756
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.755.505
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|62.580.521
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,26
|144.550.728
|% -9,25
|
|MNDRS
|10,05
|290.840.897
|% -8,72
|
|SDTTR
|408,10
|4.092.618.469
|% -8,15
|
|DYOBY
|26,00
|119.049.122
|% -7,08
|
|ISSEN
|14,29
|241.011.057
|% -6,48
|
|ASTOR
|142,20
|12.060.649.002
|% 9,98
|
|EREGL
|42,82
|11.492.547.863
|% 4,34
|
|THYAO
|261,20
|9.064.157.417
|% -1,69
|
|TUPRS
|115,00
|5.760.287.956
|% 3,60
|
|PETKM
|19,04
|5.265.767.787
|% 0,63
|
|ZOREN
|4,53
|2.577.599.679
|% 9,95
|
|SKBNK
|3,86
|1.175.011.498
|% 1,85
|
|YKBNK
|15,88
|4.562.232.523
|% 0,76
|
|PETKM
|19,04
|5.265.767.787
|% 0,63
|
|EREGL
|42,82
|11.492.547.863
|% 4,34
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0249
|27,0818
|% 0,43
|
|Euro
|29,5042
|29,5161
|% -0,31
|
|Sterlin
|34,1340
|34,3052
|% 0,03
|
|Frank
|30,6433
|30,8279
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1900
|7,2260
|% 0,34
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,57
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.104
|11.179
|-9,00
|
|Yarım
|5.569
|5.615
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.808
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,53
|19,56
|-0,14
|
|B. Petrol
|86,27
|86,27
|-0,54
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45TAVHL
Yüzde 4.87 oranında artışla 127.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 292, 111 adet işlem
-
17:44GZNMI
Yüzde 7.38 oranında artışla 22.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 446 adet işlem
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 32 artarak (% 0.17 ) 8, 393
-
17:43XU100
Endeks 7, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 153, 633.00 milyon TL de
-
17:43ISMEN
Yüzde 5.56 oranında artışla 36.86 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 132, 015 adet işlem