***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 15:12
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2022 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
EYGYO_Başakşehir - 3 adet depolu dükkan değerleme raporu ektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102019
BIST
15:534.952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -18,65
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:5318,7932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:5320,3249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0676
|Açılış
|: 20,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2971
15:531.145,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.145,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:51
|MANAS
|11,37
|95.722.046
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.028.431
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.069.373
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.385.598
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,75
|155.437.823
|% -6,78
|
|EKGYO
|7,98
|3.256.749.987
|% -6,23
|
|ALFAS
|234,50
|253.815.793
|% -6,20
|
|THYAO
|134,60
|6.127.546.437
|% -0,88
|
|ASELS
|54,65
|4.445.372.941
|% -2,24
|
|EREGL
|39,88
|4.246.996.307
|% 0,76
|
|KRDMD
|18,54
|4.032.711.451
|% -1,90
|
|EKGYO
|7,98
|3.256.749.987
|% -6,23
|
|EKGYO
|7,98
|3.256.749.987
|% -6,23
|
|KRDMD
|18,54
|4.032.711.451
|% -1,90
|
|YKBNK
|9,10
|1.962.050.881
|% 0,66
|
|SKBNK
|2,62
|469.218.929
|% -0,76
|
|PETKM
|17,68
|2.386.046.637
|% 1,49
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7863
|18,7882
|% 0,02
|
|Euro
|20,3089
|20,3202
|% -0,35
|
|Sterlin
|22,8134
|22,9278
|% -0,25
|
|Frank
|20,1242
|20,2454
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,05
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.146
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|7.769
|7.886
|60,00
|
|Tam
|7.797
|7.871
|61,00
|
|Yarım
|3.799
|3.852
|30,00
|
|Çeyrek
|1.905
|1.926
|15,00
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|-0,10
|