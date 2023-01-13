***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.01.2023 15:13
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
INVEST Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
2022 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.01.2023
Açıklamalar
EYGYO_S Ofis_11adetBB değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102028
BIST
15:104.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,29
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
15:1018,7921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
15:1020,3144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0781
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3069
15:101.148,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.148,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ONCSM
|37,40
|5.913.052
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.032.948
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,63
|40.002.525
|% 9,98
|
|RODRG
|35,48
|16.422.963
|% 9,98
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|KLGYO
|2,77
|141.160.525
|% -6,10
|
|EKGYO
|8,02
|3.051.021.608
|% -5,76
|
|EDIP
|9,29
|21.526.919
|% -5,40
|
|THYAO
|136,10
|5.656.300.813
|% 0,22
|
|ASELS
|55,45
|4.146.670.437
|% -0,81
|
|EREGL
|40,08
|3.955.422.614
|% 1,26
|
|KRDMD
|18,61
|3.709.650.948
|% -1,53
|
|EKGYO
|8,02
|3.051.021.608
|% -5,76
|
|EKGYO
|8,02
|3.051.021.608
|% -5,76
|
|KRDMD
|18,61
|3.709.650.948
|% -1,53
|
|YKBNK
|9,21
|1.775.892.681
|% 1,88
|
|SKBNK
|2,64
|433.344.435
|% 0,00
|
|PETKM
|17,82
|2.151.540.751
|% 2,30
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7847
|18,7962
|% 0,07
|
|Euro
|20,3081
|20,3278
|% -0,32
|
|Sterlin
|22,8151
|22,9295
|% -0,24
|
|Frank
|20,1349
|20,2562
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9878
|5,0128
|% 0,05
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|0,80
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.148
|2,07
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|87,00
|
|Tam
|7.826
|7.890
|80,00
|
|Yarım
|3.813
|3.861
|39,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|0,55
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:24KRSTL
Yüzde 7.20 oranında artışla 8.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 130, 369 adet işlem
-
15:23ECILC
Yüzde 5.15 oranında artışla 27.34 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 406, 554 adet işlem
-
15:22ULUSE
Yüzde 7.16 oranında artışla 190.00 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 542 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 92 artarak (% 0.88 ) 5, 500
-
15:20XU100
Endeks 5, 017 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 60, 217.00 milyon TL de