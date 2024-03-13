***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
13.03.2024 13:23
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimize ait Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 31/01/2023 31/01/2023 10759
8 08/01/2024 09/01/2024 10996
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258418
BIST
'
14:328.977
En Düşük
|Değişim
|: -1,02%
|| -92,47
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.939
En Yüksek
9.092
14:3232,0939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0405
|Açılış
|: 32,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
14:3235,1686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1185
|Açılış
|: 35,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
14:322.231,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,14
|Açılış
|: 2.231,52
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ARTMS
|54,25
|95.412.296
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|942.344.290
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|62.787.258
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.055,00
|18.830.130
|% 9,98
|
|LMKDC
|33,08
|1.071.479.533
|% 9,97
|
|SNKRN
|43,20
|2.813.318
|% -10,00
|
|KENT
|978,50
|13.996.570
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|33.995.034
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|84.969.849
|% -9,93
|
|ISBTR
|494.000,00
|1.534.000
|% -8,52
|
|THYAO
|275,25
|4.298.065.495
|% -0,09
|
|YKBNK
|22,34
|2.809.951.305
|% -4,12
|
|EREGL
|44,96
|2.781.813.363
|% -0,71
|
|ISCTR
|10,73
|2.514.635.781
|% -3,07
|
|OBAMS
|48,92
|2.369.785.335
|% 2,99
|
|ISCTR
|10,73
|2.514.635.781
|% -3,07
|
|YKBNK
|22,34
|2.809.951.305
|% -4,12
|
|ZOREN
|5,22
|434.990.264
|% 0,97
|
|EKGYO
|10,72
|765.188.150
|% -0,46
|
|AKFGY
|2,78
|173.814.461
|% -2,46
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0893
|32,0930
|% 0,12
|
|Euro
|35,1551
|35,1670
|% 0,33
|
|Sterlin
|41,5438
|41,7521
|% -0,64
|
|Frank
|36,9710
|37,1563
|% -0,76
|
|Riyal
|8,6547
|8,6981
|% -0,67
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,30
|24,34
|% 0,66
|
|Platin
|933,22
|935,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,45
|1.071,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,92
|82,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,65
|2.162,99
|% 0,66
|