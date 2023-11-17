***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
17.11.2023 14:24
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Sayılı Pay Tebliğ'nin 29. Maddesi 5. Fıkrası Gereğince Hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetim Komitesi Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218661
BIST
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15:467.856
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
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|Açılış
|: 7.787
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|: 28,7200
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28,9384
En Düşük
28,5307
15:4631,2008
En Yüksek
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|Açılış
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|Açılış
|: 1.835,47
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|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
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1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ANELE
|10,67
|43.952.040
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|71.570.213
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|1.603.463
|% 10,00
|
|DOGUB
|14,54
|48.558.494
|% 9,98
|
|RUBNS
|30,20
|72.090.777
|% 9,98
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|QNBFL
|1.076,00
|6.440.039
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|25.341.111
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|3.938.930
|% -9,95
|
|OTTO
|382,50
|4.790.770
|% -9,95
|
|KLNMA
|53,50
|5.219.942
|% -8,39
|
|THYAO
|253,75
|8.496.919.202
|% 3,87
|
|MIATK
|673,00
|2.946.510.601
|% -4,13
|
|REEDR
|30,60
|2.622.147.837
|% 3,03
|
|TUPRS
|154,20
|2.283.755.605
|% 0,06
|
|MARBL
|20,56
|2.224.757.128
|% -3,47
|
|EKGYO
|7,54
|984.233.624
|% 0,00
|
|MARBL
|20,56
|2.224.757.128
|% -3,47
|
|IHLAS
|1,48
|132.428.230
|% 0,00
|
|REEDR
|30,60
|2.622.147.837
|% 3,03
|
|YKBNK
|16,93
|1.345.832.287
|% 0,53
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6679
|28,7186
|% 0,22
|
|Euro
|31,1878
|31,2008
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,5872
|35,7657
|% 0,38
|
|Frank
|32,2101
|32,4041
|% 0,32
|
|Riyal
|7,6275
|7,6658
|% 0,12
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,00
|24,03
|% 0,66
|
|Platin
|909,09
|911,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,60
|1.057,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,49
|78,49
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,91
|1.989,23
|% 0,66
|