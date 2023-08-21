***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi18.08.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi18.08.2023Davanın KonusuTapu iptali ve tescilKarşı Taraf(lar)Esma LikoğluDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoBeykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/436 EsasDavanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalarMaliki olduğumuz İstanbul İli Beykoz İlçesi 2409 ada 2 parsel (eski 1831 ada 23 parsel)'de kain taşınmaz için, Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde şirketimiz aleyhinde tapu iptal tescil davası açılmış ve edindiğimiz bilgiye göre tapu kaydına tedbir konmuş bulunmaktadır. Durum hukuk servisimize intikal etmiş olup, gerekli tüm itirazlar yapılacaktır. Bununla birlikte, daha önce aynı taşınmaz için aynı davacı tarafından 2015 yılında Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava, tapu iptal tescil talebi yönünden reddedilmiş ve şirketimiz lehine sonuçlanarak 2022 yılında kesinleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187705BIST