***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
21.08.2023 18:06
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
18.08.2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
18.08.2023
Davanın Konusu
Tapu iptali ve tescil
Karşı Taraf(lar)
Esma Likoğlu
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/436 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
Maliki olduğumuz İstanbul İli Beykoz İlçesi 2409 ada 2 parsel (eski 1831 ada 23 parsel)'de kain taşınmaz için, Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde şirketimiz aleyhinde tapu iptal tescil davası açılmış ve edindiğimiz bilgiye göre tapu kaydına tedbir konmuş bulunmaktadır. Durum hukuk servisimize intikal etmiş olup, gerekli tüm itirazlar yapılacaktır. Bununla birlikte, daha önce aynı taşınmaz için aynı davacı tarafından 2015 yılında Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava, tapu iptal tescil talebi yönünden reddedilmiş ve şirketimiz lehine sonuçlanarak 2022 yılında kesinleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187705
BIST