***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2023 15:56
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ve on şehrimizde etkili olan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak, felaketin yaralarının sarılmasına bir nebze de olsa destek olmak amacıyla, 3.310 adet deprem battaniyesi, 528 adet elektrikli ısıtıcı, 5.550 adet erzak kolisi toplam 2.000.000 TL tutarındaki ayni yardımı 2023 yılı Genel Kurul'un belirleyeceği bağış limiti içerisinden Kızılay aracılığı ile yapmış bulunmaktayız.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111437
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,1861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0122
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,2706
En Düşük
20,1288
10:421.133,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.133,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.142,15
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|10.495.991
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|YKBNK
|7,75
|118.811.584
|% -4,67
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|YEOTK
|48,60
|10.495.991
|% -10,00
|
|YYAPI
|1,72
|6.029.272
|% -9,95
|
|YKBNK
|7,75
|118.811.584
|% -4,67
|
|YYAPI
|1,72
|6.029.272
|% -9,95
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,99
|5.356.692
|% -8,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8245
|18,8288
|% 0,02
|
|Euro
|20,1736
|20,1787
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,6288
|22,7423
|% 0,13
|
|Frank
|20,3526
|20,4753
|% 0,07
|
|Riyal
|5,0017
|5,0267
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|1,98
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,20
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.686
|7.750
|-5,00
|
|Yarım
|3.755
|3.792
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.896
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,11
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|0,59
|
Seans Raporu
10:42
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