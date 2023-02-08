***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ve on şehrimizde etkili olan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak, felaketin yaralarının sarılmasına bir nebze de olsa destek olmak amacıyla, 3.310 adet deprem battaniyesi, 528 adet elektrikli ısıtıcı, 5.550 adet erzak kolisi toplam 2.000.000 TL tutarındaki ayni yardımı 2023 yılı Genel Kurul'un belirleyeceği bağış limiti içerisinden Kızılay aracılığı ile yapmış bulunmaktayız.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111437BIST