***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKat karşılığı inşaat projeleri geliştirmek üzere 23 Şubat 2023 tarihinde kurulmuş olan His Yapı Adi Ortaklığı İşletmesi'ne hisselerinin %50 sinin devralınması sureti ile ortak olunmuştur. Adi ortaklığın yeni unvanı Eyg GYO & His Yapı İş Ortaklığı olarak değiştirilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147669BIST