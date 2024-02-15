***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamında, Şirketimizin hakim ortağı Ömer Faruk Çelik tarafından Şirketimiz çıkarılmış sermayesinde sahibi olduğu 48.000.000 TL nominal değerli (B) grubu payın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve borsada satılması amacıyla "Pay Satış Bilgi Formu" hazırlanmış olup, söz konusu Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 12.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249870BIST