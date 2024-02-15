***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
15.02.2024 18:11
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamında, Şirketimizin hakim ortağı Ömer Faruk Çelik tarafından Şirketimiz çıkarılmış sermayesinde sahibi olduğu 48.000.000 TL nominal değerli (B) grubu payın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve borsada satılması amacıyla "Pay Satış Bilgi Formu" hazırlanmış olup, söz konusu Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 12.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249870
BIST
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17:599.242
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 170,07
|Açılış
|: 9.114
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|Önceki Kapanış
|: 9.072
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9.113
En Yüksek
9.283
17:5930,7388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0045
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
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31,1615
En Düşük
30,4764
17:5933,1977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1839
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
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33,3926
En Düşük
32,8144
17:591.975,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.975,98
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|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
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1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BSOKE
|13,75
|137.522.777
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|96.143.951
|% 9,99
|
|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
|
|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
|
|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
|
|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
|
|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
|
|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
|
|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
|
|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
|
|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
|
|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|1.251.676.748
|% 0,95
|
|QUAGR
|4,71
|1.099.188.803
|% 1,73
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7335
|30,7361
|% -0,02
|
|Euro
|33,1695
|33,1952
|% 0,55
|
|Sterlin
|38,5407
|38,7340
|% 0,09
|
|Frank
|34,7388
|34,9481
|% 0,49
|
|Riyal
|8,1756
|8,2166
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,83
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|897,78
|899,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,59
|956,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,66
|82,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.000,24
|2.000,58
|% 0,66
|