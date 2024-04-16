***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
16.04.2024 20:05
***EYGYO*** EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu Düzenleme Yükümlülüğü" başlıklı 27. Maddesi kapsamında, Şirketimizin hakim ortağı Ömer Faruk Çelik tarafından Şirketimiz çıkarılmış sermayesinde sahibi olduğu 48.000.000 TL nominal değerli (B) grubu payın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve borsada satılması amacıyla "Pay Satış Bilgi Formu" hazırlanmış ve söz konusu Pay Satış Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle 12.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştu.
Başvuru konusu pay miktarı 35.000.000 TL nominal değerli (B) grubu pay olacak şekilde güncellenmiş ve SPK'dan başvuruyu bu yeni duruma göre değerlendirmesi talep edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273160
BIST
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18:059.548
En Düşük
|Değişim
|: -1,36%
|| -131,71
|Açılış
|: 9.645
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|Önceki Kapanış
|: 9.680
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9.513
En Yüksek
9.650
18:0532,5116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
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|Açılış
|: 32,5700
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|Önceki Kapanış
|: 32,4500
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32,5158
En Düşük
32,3337
18:0534,5705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 34,5800
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|Önceki Kapanış
|: 34,5500
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En Düşük
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|: 0,49%
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|Açılış
|: 2.495,24
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|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
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2.506,73
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|18,37
|576.507.472
|% 10,00
|
|KCAER
|63,25
|1.832.055.682
|% 10,00
|
|UFUK
|379,50
|27.577.234
|% 10,00
|
|OYAYO
|42,94
|10.178.594
|% 9,99
|
|DNISI
|19,61
|79.764.082
|% 9,98
|
|GRNYO
|11,61
|15.732.014
|% -10,00
|
|CLEBI
|1.791,00
|431.335.039
|% -10,00
|
|TURGG
|675,50
|72.878.463
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,13
|1.106.819.965
|% -9,97
|
|YAYLA
|23,14
|32.658.810
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|12.068.845.638
|% -0,50
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|TUPRS
|186,00
|5.407.088.358
|% 1,64
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
|
|ISCTR
|12,16
|4.443.350.789
|% -4,33
|
|ZOREN
|5,72
|2.049.396.978
|% -2,72
|
|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
|
|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4952
|32,5188
|% 0,33
|
|Euro
|34,5237
|34,5652
|% 0,21
|
|Sterlin
|40,3384
|40,5406
|% 0,17
|
|Frank
|35,5560
|35,7342
|% 0,16
|
|Riyal
|8,6577
|8,7011
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,21
|28,24
|% 0,66
|
|Platin
|961,19
|962,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,66
|1.016,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,92
|89,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.386,43
|2.386,91
|% 0,66
|