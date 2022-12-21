***EYGYO* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
21.12.2022 11:13
***EYGYO******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088922
BIST
11:525.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 14,69
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.431
11:5218,6675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
11:5219,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0403
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8685
En Düşük
19,7871
11:521.090,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.090,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler11:50
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|6.350.143
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PAMEL
|234,50
|6.536.215
|% -5,48
|
|SANEL
|16,15
|2.867.473
|% -4,72
|
|RYSAS
|23,90
|34.792.062
|% -4,40
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|THYAO
|144,00
|3.010.010.471
|% -1,30
|
|AKBNK
|20,60
|2.677.676.600
|% 3,00
|
|VAKBN
|12,77
|2.485.736.147
|% 0,63
|
|SAHOL
|42,86
|2.429.238.511
|% 3,48
|
|ISCTR
|13,03
|2.280.271.462
|% 0,54
|
|EKGYO
|8,13
|1.580.909.715
|% -0,73
|
|VAKBN
|12,77
|2.485.736.147
|% 0,63
|
|ADESE
|2,10
|393.339.177
|% -2,33
|
|YKBNK
|12,32
|2.192.234.760
|% 0,57
|
|ISCTR
|13,03
|2.280.271.462
|% 0,54
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6592
|18,6739
|% 0,12
|
|Euro
|19,8327
|19,8499
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,6131
|22,7265
|% -0,12
|
|Frank
|20,0798
|20,2008
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9478
|4,9726
|% 0,07
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,38
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.089
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.336
|7.390
|-7,00
|
|Yarım
|3.563
|3.613
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.806
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,14
|
|B. Petrol
|80,14
|80,14
|0,15
|
Seans Raporu
11:50
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12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 79 artarak (% 0.48 ) 5, 878
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12:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, VAKBN, ADESE
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12:03XU100
Endeks 5, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 44, 361.00 milyon TL de
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12:03GLRYH
Yüzde 6.35 oranında artışla 12.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 410, 874 adet işlem
-
12:02POLTK
Yüzde 5.15 oranında artışla 1, 222.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 981 adet işlem