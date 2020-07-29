***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [FADE]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFADE.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş., Miktar: 18.000.000 TL nominal, Aracı: IYF, Kapanış Tarihi: 30.07.2020, Fiyat: 2,40 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862932BIST