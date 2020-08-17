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***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

17.08.2020 19:08
GÜNCEL HABERLER



***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FADE payında mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirlerine ilave olarak 18/08/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Brüt Takas"  ve  "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır). Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/09/2020'dir. FADE payında 13/08/2020 tarihinden itibaren uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri 17/09/2020 tarihine kadar devam edecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869538


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Tam 3.121 3.200 66,49  
Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
Gümüş.Ons 27,39 27,42 0,96  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,26  
B. Petrol 45,39 45,39 0,59  
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