***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [FADE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarFade Gıda payları, 06/08/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek, BIST İzmir ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 66.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiFADE GIDA XUTUM 06/08/2020FADE GIDA XTUMY 06/08/2020FADE GIDA XBANA 06/08/2020FADE GIDA XUSIN 06/08/2020FADE GIDA XGIDA 06/08/2020FADE GIDA XSIZM 06/08/2020FADE GIDA XHARZ 06/08/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865424BIST