***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [FADE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFade Gıda'nın halka arzında satışa hazır bekletilen 4.500.000 TL nominal değerli payın tamamının 12/08/2020 tarihinde satıldığı KAP'a bildirildiğinden, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 4.4.i maddesi gereğince 04/09/2020 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 70.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %36 olarak alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873158BIST