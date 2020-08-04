***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
04.08.2020 17:13
***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [FADE]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/08/2020
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
18.000.000
Baz Fiyat (TL)
2,4
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
500.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/08/2020
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Tarihi
29-30/07/2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 23/07/2020 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, 66.000.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 18.000.000 TL nominal değerli payları 06/08/2020 tarihinden itibaren 2,40 TL/pay baz fiyat ve "FADE.E" kodu ile Borsamız Ana Pazar'da (Grup 1) sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864942
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0206
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9237
18:058,1938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1653
18:05445,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,29
|Açılış
|: 445,04
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,14
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|495.885
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0433
|9,0887
|% -0,18
|
|Frank
|7,5529
|7,5984
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8461
|1,8553
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|18,07
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,34
|
|Cumhuriyet
|2.912
|2.951
|0,70
|
|Tam
|3.000
|3.037
|0,80
|
|Yarım
|1.456
|1.480
|0,40
|
|Çeyrek
|730
|742
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,41
|1,08
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,66
|0,22
|
|B. Petrol
|44,28
|44,28
|0,13
|
Seans Raporu
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17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de