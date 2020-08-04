***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***FADE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [FADE]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi04/08/2020Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıFade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)18.000.000Baz Fiyat (TL)2,4İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)500.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih06/08/2020Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Tarihi29-30/07/2020AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 23/07/2020 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin, 66.000.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 18.000.000 TL nominal değerli payları 06/08/2020 tarihinden itibaren 2,40 TL/pay baz fiyat ve "FADE.E" kodu ile Borsamız Ana Pazar'da (Grup 1) sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864942BIST