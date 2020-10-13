***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 12:56
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881132
BIST
14:141.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,75
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
14:147,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9112
En Düşük
7,8718
14:149,3309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
14:14488,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,78
|Açılış
|: 488,38
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler14:14
|NTHOL
|3,19
|190.126.552
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.325.136
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|660.935
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.257.403
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.106.533
|% -9,99
|
|ODAS
|3,58
|906.561.237
|% 2,58
|
|KERVT
|7,65
|557.328.817
|% -0,65
|
|TUKAS
|12,60
|502.509.223
|% 5,53
|
|ASELS
|18,20
|477.161.281
|% 0,83
|
|SISE
|6,81
|471.419.541
|% -1,30
|
|ODAS
|3,58
|906.561.237
|% 2,58
|
|SKBNK
|1,75
|280.792.362
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,83
|285.618.423
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,59
|418.475.042
|% 0,28
|
|IHLAS
|1,16
|135.706.686
|% -3,33
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9077
|7,9112
|% 0,28
|
|Euro
|9,3260
|9,3309
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,2700
|10,3215
|% -0,03
|
|Frank
|8,6450
|8,6970
|% 0,08
|
|Riyal
|2,1015
|2,1121
|% 0,27
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.276
|4,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|2,96
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|1,43
|
|Çeyrek
|779
|796
|0,72
|