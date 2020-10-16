***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2020 15:49
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882176
BIST
16:491.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 11,25
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.183
16:497,9367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:499,3087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0127
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:49487,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,28
|Açılış
|: 487,59
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:49
|TKURU
|357,50
|42.470.291
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.878.393
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.636.541
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.853.070
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.079.326
|% -9,95
|
|SISE
|6,80
|1.028.220.497
|% 1,19
|
|PETKM
|4,73
|887.765.504
|% 0,64
|
|GARAN
|7,14
|798.189.044
|% 1,85
|
|SKBNK
|1,82
|593.271.382
|% 5,20
|
|KERVT
|7,72
|526.073.654
|% 2,66
|
|SKBNK
|1,82
|593.271.382
|% 5,20
|
|ALBRK
|1,64
|506.247.414
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,73
|522.145.441
|% 8,81
|
|TSKB
|1,27
|338.421.511
|% 7,63
|
|EKGYO
|1,94
|393.462.069
|% 0,00
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9305
|7,9367
|% 0,05
|
|Euro
|9,3021
|9,3087
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2254
|10,2767
|% 0,08
|
|Frank
|8,6675
|8,7198
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1122
|2,1228
|% 0,06
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|0,23
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.203
|3.283
|18,08
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|8,75
|
|Çeyrek
|777
|794
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,49
|42,49
|-0,67
|
Seans Raporu
16:49
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-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 88 artarak (% 1.01 ) 1, 083
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17:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, TKURU, FORMT, KRGYO, ROYAL, TSGYO, ETYAT, BRKO, EUKYO, DAGHL
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17:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, BALAT, UZERB, BASCM, EMNIS, POLTK, YAPRK, KERVN
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17:03
BRKO, TSGYO, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:03
RAYSG, EUHOL, EGCEY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında