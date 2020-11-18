***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2020 10:47
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889038
BIST
12:031.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 19,91
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.282
En Düşük
1.264
12:037,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
12:039,1765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0387
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
12:03466,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,06
|Açılış
|: 466,81
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler12:01
|LINK
|47,32
|5.315.276
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.362.519
|% 9,98
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|ARTI
|6,76
|435.337
|% 9,92
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|5.349.747
|% -9,94
|
|GARAN
|8,76
|1.700.858.181
|% 4,04
|
|YKBNK
|2,81
|812.359.422
|% 5,24
|
|KRDMD
|4,37
|648.156.615
|% 4,55
|
|AKBNK
|6,21
|444.306.245
|% 3,67
|
|THYAO
|11,63
|325.152.746
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,81
|812.359.422
|% 5,24
|
|GARAN
|8,76
|1.700.858.181
|% 4,04
|
|KRDMD
|4,37
|648.156.615
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,91
|219.613.855
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,50
|127.091.328
|% 2,74
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7159
|7,7182
|% 0,24
|
|Euro
|9,1713
|9,1776
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,2073
|10,2585
|% 0,33
|
|Frank
|8,4252
|8,4760
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0488
|2,0591
|% 0,10
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|3,13
|
|Altın Gr.
|467
|467
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|-18,00
|
|Tam
|3.092
|3.170
|-21,72
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-10,51
|
|Çeyrek
|750
|767
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,05
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|0,37
|
Seans Raporu
12:01
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12:15SANFM
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