***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.02.2021 16:36
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906693
BIST
17:551.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,95
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
17:557,1861
En Yüksek
|Değişim
|: -1,82%
|| -0,1332
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
17:558,6904
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -0,1950
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
17:55430,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,53
|Açılış
|: 430,01
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler17:53
|DNISI
|16,06
|32.591.003
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.933.609
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.337.635
|% 10,00
|
|NATEN
|42,30
|197.320.829
|% 9,98
|
|VERTU
|30,64
|151.855.512
|% 9,98
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|ESEN
|33,82
|251.792.560
|% 9,95
|
|ULUUN
|18,38
|226.228.712
|% 3,08
|
|NATEN
|42,30
|197.320.829
|% 9,98
|
|FADE
|8,61
|195.357.824
|% 3,24
|
|TURSG
|7,53
|179.202.187
|% 0,80
|
|IHLGM
|1,44
|164.267.244
|% 2,13
|
|PEKGY
|2,44
|69.563.914
|% 5,17
|
|TURSG
|7,53
|179.202.187
|% 0,80
|
|FADE
|8,61
|195.357.824
|% 3,24
|
|CEOEM
|7,94
|157.691.510
|% 3,12
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1776
|7,1858
|% -1,82
|
|Euro
|8,6861
|8,6926
|% -2,17
|
|Sterlin
|9,7783
|9,8273
|% -2,18
|
|Frank
|7,9773
|8,0254
|% -2,53
|
|Riyal
|1,9064
|1,9159
|% -2,02
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|21,47
|
|Altın Gr.
|431
|431
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|29,22
|29,25
|2,34
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,54
|
|B. Petrol
|55,69
|55,69
|0,67
|