***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2021 10:50
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908806
BIST
11:341.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.548
11:347,0548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0138
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0482
11:348,5685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5518
11:34418,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,48
|Açılış
|: 418,72
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler11:34
|ERBOS
|66,55
|22.053.070
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|TGSAS
|37,44
|23.800.859
|% -5,98
|
|RODRG
|24,16
|8.124.097
|% -5,40
|
|NIBAS
|28,76
|10.347.255
|% -4,58
|
|KOZAL
|135,80
|530.086.169
|% -1,24
|
|GSDHO
|2,80
|462.979.716
|% 5,26
|
|EKGYO
|2,61
|423.559.242
|% 0,38
|
|PETKM
|5,25
|384.252.145
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,14
|380.777.184
|% 1,71
|
|GSDHO
|2,80
|462.979.716
|% 5,26
|
|EKGYO
|2,61
|423.559.242
|% 0,38
|
|PETKM
|5,25
|384.252.145
|% -0,76
|
|IHLAS
|1,05
|66.508.173
|% -1,87
|
|KRDMD
|7,14
|380.777.184
|% 1,71
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0517
|7,0548
|% -0,20
|
|Euro
|8,5630
|8,5685
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,7449
|9,7937
|% 0,09
|
|Frank
|7,9010
|7,9486
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8781
|1,8876
|% -0,03
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|7,82
|
|Altın Gr.
|418
|419
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,34
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,02
|
|B. Petrol
|61,02
|61,02
|-0,20
|