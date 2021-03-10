***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2021 10:09
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916761
BIST
11:301.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,48
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
11:307,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0102
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5944
11:309,0618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0070
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
9,0359
11:30419,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,44
|Açılış
|: 419,78
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:30
|TRILC
|14,64
|319.943
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.829.543
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.151.260
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.692.591
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|NIBAS
|25,88
|14.846.095
|% -7,64
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|SUMAS
|67,50
|20.790
|% -3,85
|
|SASA
|43,96
|668.915.694
|% 4,07
|
|PETKM
|6,30
|513.840.036
|% 0,96
|
|GARAN
|8,99
|467.277.689
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,49
|401.870.152
|% 1,49
|
|KRVGD
|18,98
|298.853.012
|% 7,90
|
|PETKM
|6,30
|513.840.036
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,39
|167.818.181
|% -0,42
|
|ODAS
|3,94
|267.386.516
|% 0,51
|
|TSKB
|1,72
|101.709.164
|% 0,58
|
|KRDMD
|7,49
|401.870.152
|% 1,49
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6140
|7,6174
|% 0,13
|
|Euro
|9,0562
|9,0618
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,5591
|10,6121
|% 0,09
|
|Frank
|8,1717
|8,2209
|% -0,00
|
|Riyal
|2,0270
|2,0371
|% 0,13
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-2,83
|
|Altın Gr.
|420
|420
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,10
|67,10
|-0,42
|
Seans Raporu
11:30
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11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, THYAO, PGSUS
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11:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, PETKM
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11:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 35 artarak (% 0.54 ) 1, 366
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11:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, VAKKO, TRILC, DITAS, OZRDN, DIRIT, KAREL
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11:40
EMKEL, VKFYO, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında