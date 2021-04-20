***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:42
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [FADE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929486
BIST
13:331.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,36
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
13:338,1112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
13:339,7853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0463
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
13:33461,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,86
|Açılış
|: 461,41
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler13:33
|SNPAM
|19,14
|546.466
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|31.270.606
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|14.823.109
|% 9,88
|
|DESA
|15,29
|19.870.200
|% 6,18
|
|OYAYO
|8,03
|8.245.562
|% 5,80
|
|FADE
|14,40
|23.888.816
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|50.096.619
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|13.195.239
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|166.568
|% -10,00
|
|ORMA
|32,84
|351.608
|% -9,98
|
|GARAN
|7,10
|843.873.569
|% 1,43
|
|EREGL
|18,02
|678.818.301
|% -0,77
|
|PETKM
|6,57
|496.097.031
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,21
|420.655.206
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,82
|325.515.421
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,82
|325.515.421
|% -2,15
|
|TSKB
|1,26
|169.399.417
|% -2,33
|
|GARAN
|7,10
|843.873.569
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,12
|230.768.865
|% 1,92
|
|SKBNK
|1,08
|92.430.004
|% -2,70
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1091
|8,1112
|% 0,28
|
|Euro
|9,7773
|9,7853
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,3090
|11,3657
|% 0,30
|
|Frank
|8,8238
|8,8770
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1567
|2,1675
|% 0,33
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,95
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|0,00
|
|Tam
|3.040
|3.117
|1,13
|
|Yarım
|1.469
|1.508
|0,55
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,73
|67,73
|0,68
|