***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.07.2021 11:03
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948399
BIST
11:001.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,92
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.384
11:008,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0322
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7330
En Düşük
8,6701
11:0010,3147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0642
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3350
En Düşük
10,2314
11:00506,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,35
|Açılış
|: 506,12
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
507,61
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler10:58
|TUREX
|11,57
|9.397.756
|% 9,98
|
|DENGE
|1,29
|82.921
|% 8,25
|
|MAKTK
|2,95
|34.104.441
|% 7,66
|
|PINSU
|7,54
|3.752.189
|% 7,25
|
|VKFYO
|7,50
|249.615
|% 5,78
|
|SNGYO
|4,23
|13.973.983
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|12.892.533
|% -9,95
|
|KATMR
|3,24
|37.524.043
|% -6,09
|
|ERBOS
|127,00
|34.463.536
|% -6,07
|
|SNKRN
|26,92
|43.476
|% -6,07
|
|GARAN
|8,64
|230.733.819
|% -1,03
|
|PETKM
|5,36
|155.121.671
|% 0,00
|
|THYAO
|13,81
|148.368.674
|% -0,29
|
|BIOEN
|27,44
|98.121.603
|% 2,85
|
|FENER
|38,46
|97.754.136
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,91
|89.006.567
|% 0,53
|
|TSKB
|1,28
|51.659.621
|% 0,00
|
|ODAS
|1,96
|57.841.128
|% -2,97
|
|PETKM
|5,36
|155.121.671
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|64.228.852
|% -0,44
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7138
|8,7172
|% 0,37
|
|Euro
|10,3092
|10,3273
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,9631
|12,0231
|% 0,09
|
|Frank
|9,4248
|9,4815
|% 0,86
|
|Riyal
|2,3155
|2,3271
|% 0,28
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,90
|
|Altın Gr.
|506
|506
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-0,26
|