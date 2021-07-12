***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 11:20
***FADE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FADE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950169
BIST
12:311.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,41
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.373
12:318,6392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0189
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6270
12:3110,2585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0341
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2390
12:31500,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,78
|Açılış
|: 500,77
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,28
BIST En Aktif Hisseler12:31
|VBTYZ
|13,72
|44.229.727
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|24.596.434
|% 9,73
|
|TSGYO
|2,66
|9.835.717
|% 8,13
|
|RTALB
|21,40
|136.799.816
|% 7,59
|
|AVHOL
|5,33
|9.579.823
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|43.058.991
|% -9,96
|
|IDEAS
|50,55
|7.333.502
|% -8,01
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|KATMR
|2,74
|19.953.395
|% -5,52
|
|GARAN
|8,71
|591.864.403
|% 2,11
|
|KRDMD
|7,29
|308.906.727
|% 0,97
|
|THYAO
|13,49
|281.368.929
|% -0,59
|
|EREGL
|18,40
|271.049.966
|% 1,94
|
|PETKM
|5,44
|262.917.707
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,08
|82.031.700
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,30
|170.075.797
|% 0,88
|
|GARAN
|8,71
|591.864.403
|% 2,11
|
|PETKM
|5,44
|262.917.707
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,29
|308.906.727
|% 0,97
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6377
|8,6392
|% -0,22
|
|Euro
|10,2506
|10,2585
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9415
|12,0014
|% -0,48
|
|Frank
|9,4066
|9,4633
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2956
|2,3071
|% -0,26
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-6,21
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,55
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-17,00
|
|Tam
|3.301
|3.384
|-16,66
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|-8,06
|
|Çeyrek
|800
|819
|-4,02
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,54
|74,54
|-1,01
|